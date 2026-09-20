O CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγιέν, θα ταξιδέψουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες στο Ισραήλ για να αξιολογήσουν από κοντά την κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες παραμένει ένα από τα ανοιχτά ζητήματα ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα αρχίσουν και φέτος τις υποχρεώσεις τους μακριά από το Ισραήλ, ωστόσο οι άνθρωποι της EuroLeague αναμένεται να βρεθούν το προσεχές διάστημα στο Ισραήλ, προκειμένου να εξετάσουν από κοντά τα δεδομένα ασφαλείας και να αξιολογήσουν αν και πότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή αγώνων στη χώρα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Οντέντ Κάτας.

H ανακοίνωση

«Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι, και ο αθλητικός διευθυντής, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, πραγματοποίησαν σήμερα (Σάββατο) στο Άμπου Ντάμπι συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιάνο, με αντικείμενο την επιστροφή των αγώνων των τριών ισραηλινών ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague στο Ισραήλ.

Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στα μέχρι τώρα δεδομένα. Ωστόσο, ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιάνο, αναμένεται να ταξιδέψουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες στο Ισραήλ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επίσκεψη και να σχηματίσουν εικόνα από κοντά, ως φιλοξενούμενοι της μπασκετικής Μακάμπι Τελ Αβίβ».