Μότλεϊ: «Θέλω να επιστρέψω στην κορυφή, γη και ουρανός το στυλ παιχνιδιού των Ιτούδη και Ναβάρο»

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ μίλησε σε σερβικά ΜΜΕ αναφορικά με τη νέα πρόκληση της καριέρας του στον Ερυθρό Αστέρα και τις διαφορές ανάμεσα σε Δημήτρη Ιτούδη και Ιμπόν Ναβάρο.

Για τις φιλοδοξίες του με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και τις διαφορές μεταξύ Δημήτρη Ιτούδη και Ιμπόν Ναβάρο μίλησε εκτενώς ο Τζόναθαν Μότλεϊ σε σερβικά ΜΜΕ. Ο έμπειρος σέντερ άφησε το Ισραήλ για τη Σερβία και την κόκκινη πλευρά του Βελιγραδίου και χαρακτήρισε ως «γη και ουρανό» τον αγωνιστικό προσανατολισμό του πρώην τεχνικού του συγκριτικά με τον νυν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζόναθαν Μότλεϊ:

Για την απόφασή του να πάει στον Ερυθρό Αστέρα: «Σίγουρα θέλω να αποκαταστήσω την ιδιότητα ενός από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Γι’ αυτό ήθελα να έρθω. Θέλω να αφήσω το στίγμα μου στο παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο και να επιστρέψω στην κορυφή».

Για τις διαφορές ανάμεσα στον Δημήτρη Ιτούδη και Ιμπόν Ναβάρο: «Προσαρμόζομαι ακόμα. Είναι γη και ουρανός σε σύγκριση με τον τρόπο που παίξαμε πέρυσι και πρόπερσι. Ο Ιτούδης είναι πιο μεθοδικός. Δεν θέλει να κάνεις γρήγορα σουτ. Είναι περισσότερο: “εντάξει, ας δούμε τι έχουμε, βρες έναν αντίπαλο, ας περιμένουμε”. Σε σχεδόν κάθε επίθεση, ήξερες εκ των προτέρων ποιος θα σουτάρει. Τώρα όλα είναι εντελώς διαφορετικά για μένα. Σίγουρα, θα προσαρμοστώ γρήγορα, αφού όλα καταλήγουν στο πιο ελεύθερο μπάσκετ. Είναι πιο διασκεδαστικό όταν μπορείς απλώς να τρέχεις, να παίζεις και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι συνέχεια αν ένα σουτ είναι καλό ή κακό. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό».

Ο στόχος του με τον Ερυθρό Αστέρα: «Από την εμπειρία μου, ειλικρινά, δεν μπορείς καν να το σκεφτείς αυτό. Θα έλεγα ότι ο στόχος μου είναι να προκριθούμε στα playoffs, γιατί δεν έχω χάσει ποτέ την πρόκριση, αλλά πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι πώς θα τελειώσουν όλα, γιατί ο Νοέμβριος και ο Μάρτιος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί. Γι’ αυτό δεν σκέφτομαι πολύ το πού θα καταλήξουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί».