Μοντέρο: Επέλεξε Κόμπι, Πρίντεζη και Σαντορίνη
Ένα σπουδαίο ματς έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης άντεξε, βρήκε τις λύσεις στο τέλος και κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89.
Ο Ζαν Μοντέρο έστειλε το μήνυμα του με ανάρτηση του στο X και ζήτησε υπομονή. Ο Δομινικανός γκαρντ απάντησε και σε κάποιες ερωτήσεις στο κανάλι των Πειραιωτών και οι απαντήσεις του είχαν πολύ ενδιαφέρον.
Διάλεξε τον Γιώργο Πρίντεζη ως τον αγαπημένο του θρύλο από τον Ολυμπιακό, τον Κόμπι Μπράιαντ ως το μπασκετικό του είδωλο και τη Σαντορίνη ως το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα.
Meet Jean Montero, one of the New Faces of Olympiacos!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 21, 2026
Get to know him a little better 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ETFTFVhOgo
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