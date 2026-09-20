Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε την εμφάνισή του στα πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού με το «11», όμως στο Άμπου Ντάμπι παρουσιάστηκε με το «0» στην πλάτη. Ο λόγος της καθόλου τυχαίας αλλαγής.

Η Ρεάλ πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, επικρατώντας του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup της EuroLeague και παίρνοντας έτσι μια άτυπη... ρεβάνς για την ήττα της από τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό του Final Four 2026 στην Αθήνα.

Η διαφορά που μπορεί να παρατηρήσει κανείς όμως ανάμεσα στα φιλικά παιχνίδια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και στις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις στο Άμπου Ντάμπι, είναι η αλλαγή στον αριθμό της φανέλας που έχει επιλέξει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Ολυμπιακού, όταν έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πειραιωτών στα πρώτα φιλικά προετοιμασίας εμφανίστηκε με το νούμερο «11» στην πλάτη του, όμως στο Super Cup τον είδαμε με το «0». Ο λόγος είναι η αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τους «ερυθρόλευκους», γεγονός που απελευθέρωσε τον αγαπημένο αριθμό του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Εξάλλου, το «0» είναι το νούμερο που Αμερικανός γκαρντ με βουλγαρικό διαβατήριο έχει επιλέξει στην πλειοψηφία των ομάδων που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του (Παρτίζαν, Ανδόρα, Ερυθρός Αστέρας) και τώρα κι επίσημα στον Ολυμπιακό, με εξαίρεση τη χρονιά του στην Μπασκόνια (όπου φορούσε το «10») και τις πρώτες μόνο μέρες στον Πειραιά.