Ο Γιαν Μοντέρο έκανε ποστάρισμα στα social media και ζήτησε υπομονή.

Ένα σπουδαίο ματς έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης άντεξε, βρήκε τις λύσεις στο τέλος και κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89.

Με αυτό τον τρόπο πήρε κάτι σαν... εκδίκηση για τον χαμένο τελικό της Euroleague από την ομάδα του Μπαρτζώκα. Ο Γιαν Μοντέρο έστειλε το μήνυμα του με ανάρτηση του στο X.

«Κάντε υπομονή», έγραψε ο Δομινικανός γκαρντ που αποτέλει μια από τις κορυφαίες κινήσεις όχι μόνο του Ολυμπιακού φέτος, αλλά και ολόκληρης της Euroleague.