Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από τον χαμένο τελικό του Super Cup της EuroLeague
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα, από τον χαμένο τελικό του Super Cup της EuroLeague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μία μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup της EuroLeague, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα του αγώνα.
Ξεχωρίζουν μερικά από τα στιγμιότυπα του αγώνα, η βράβευση στο τέλος, ενώ φαίνεται και η απογοήτευση στα πρόσωπα των παικτών, μετά την ήττα και τον χαμένο τίτλο.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
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