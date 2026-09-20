Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα, από τον χαμένο τελικό του Super Cup της EuroLeague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup της EuroLeague, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα του αγώνα.

Ξεχωρίζουν μερικά από τα στιγμιότυπα του αγώνα, η βράβευση στο τέλος, ενώ φαίνεται και η απογοήτευση στα πρόσωπα των παικτών, μετά την ήττα και τον χαμένο τίτλο.