EuroLeague: Το ιατρικό δελτίο της ημέρας
Η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς! Την Πέμπτη (15/10) θα λάβουν χώρα τέσσερα ματς στο πλαίσιο της διαβολοβδομάδας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ντουμπάι BC και η Παρτίζαν έχουν το μεγαλύτερο... απουσιολόγιο από τις ομάδες που θα ανοίξουν τον χορό της έκτης αγωνιστικής.
Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ υποδέχεται τη Βιλερμπάν, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην υπολογίζει στους Ντεκ και Γκαρούμπα. Για την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, απών θα είναι ο Ντόσου - Γιόβο.
Η Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ, δοκιμάζεται στον ιταλικό βορρά και στο «Unipol Forum» της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Καταλανός κόουτς δεν υπολογίζει στους Τζάστιν Άντερσον, Τζάναν Μούσα, Κλέμεν Πρέπελιτς και Μαμ Τζαϊτέ, ενώ για τους γηπεδούχους αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ακέλε.
Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν, με τη συμμετοχή των Ονουράλπ Μπιτίμ, Κρις Σίλβα και Μελίχ Μαχμούτογλου να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Ο Πενιαρόγια θα παρατάξει τη σερβική ομάδα χωρίς τους Μποσνιάκοβιτς και Γουίλις, ενώ αμφίβολοι είναι οι Ντανίλoβιτς και Νάκιτς.
Στο δεύτερο ματς που θα διεξαχθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Βαλένθια θα είναι «πάνοπλη» κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Λαβί να είναι αμφίβολος για το σύνολο του Κάτας.
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