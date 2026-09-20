Ο ΠΑΟΚ παίζει ήδη σαν ομάδα Euroleague

O Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για όσα είδε στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» και πλέον ξέρει τι να περιμένει για όσα έρχονται για τον ΠΑΟΚ.

Τα πρώτα σοβαρά δείγματα για το νέο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι, είχαν έρθει από την Ιταλία, με εκείνη τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο, να είναι το πρώτο δυνατό... καμπανάκι για όλους τους αντιπάλους. Το ίδιο καμπανάκι, χτύπησε ακόμα πιο δυνατά, την Παρασκευή με το 100-99 επί της Παρτιζάν αλλά και τον τρόπο που ήρθε αυτό, με το buzzer-beater τρίποντο του Φόστερ. Χθες, κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρά την ήττα με 87-81 στο τέλος, ο ήχος από το ίδιο καμπανάκι, ήταν εκκωφαντικός.

Final • 87-81

Second place 🔛 8th “Pavlos Giannakopoulos” Tournament pic.twitter.com/JcaB0CkItA September 19, 2026

Και επειδή μιλάμε για έναν οργανισμό, που παράλληλα με το αγωνιστικό, «τρέχουν» πολλά και σημαντικά πράγματα σε διάφορα «μέτωπα», ας ξεκινήσουμε από όσα είδαμε στο «T-Center».

Αυτά τα δύο τελευταία τεστ, με ομάδες Euroleague ήταν το καλύτερο που μπορούσε να έχει ο Τρινκιέρι για να δει που βρίσκεται η δική του ομάδα, πριν την έναρξη μιας σεζόν, στην οποία μπαίνει με μεγάλες φιλοδοξίες και ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες. Με το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί στο φετινό ΠΑΟΚ, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα (ειδικά στην περιφέρεια) είναι ένα στοιχείο που θεωρείται αδιαμφισβήτητο, αλλά το είδαμε με το «καλημέρα».

Το επίπεδο ετοιμότητας, για μια τόσο νέα ομάδα, σε μεγάλο βαθμό οι διάφοροι αυτοματισμοί (που εννοείται ότι έχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης) είναι επίσης κάτι που ξεχωρίζει, όπως βέβαια και το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα σημεία, που το επίπεδο συγκέντρωσης στην άμυνα πέφτει, ομαδικά και ατομικά ή και στιγμές που ο αντίπαλος, βγάζει μεγαλύτερο physicality.

Βέβαια, μιλάμε για αντιπάλους επιπέδου Euroleague. Αυτό συνέβη και με την Παρτιζάν, συνέβη και με τον Παναθηναϊκό χθες, ειδικά στα τελευταία 3-4 λεπτά, αλλά δεν είναι και κάτι τόσο περίεργο. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ φέτος, φτιάχτηκε για να διεκδικήσει το Eurocup και η πρώτη του εικόνα, δείχνει ότι δικαίως μπορεί να τον αποκαλεί κάποιος «φαβορί».

Δε χρειάζονταν αυτά τα φιλικά, για να καταλάβει κάποιος πόσο ξεχωρίζει ένας παίκτης όπως ο Όσμαν, δε χρειαζόταν η πάσα του Καλάθη στο νικητήριο τρίποντο του Φόστερ με την Παρτιζάν, για να καταλάβει κάποιος πόσο σημαντικός θα είναι. Πρόκειται για παίκτες Euroleague και μάλιστα, του κορυφαίου επιπέδου αμφότεροι.

Ο Χάτζινς, παρά το ότι το μέγεθος του δεν τον βοηθάει και τόσο στην άμυνα, έχει καταφέρει να αποτελεί «σταθερά» από την αρχή, ο Μήτρου-Λονγκ, με τα πάνω του και τα κάτω του, δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη επιλογή, ο Χουγκάζ που έρχεται από μία μεγάλη απουσία λόγω τραυματισμού, επιστρέφει και πατάει καλά, ο Αλεξάντερ έχει μεγάλη ποιότητα στη ρακέτα, τον Μουρ τον ξέρουμε από πέρσι (επίσης με τα καλά του και τα στραβά του). Σε αυτά, δε γίνεται να μη σημειωθεί η απουσία λόγω τραυματισμών, παικτών όπως ο Γκρέι και ο Ταϊρί, που αναμένεται να έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στο ροτέισον.

Αν αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, ήταν ένα πρώτο τεστ για όλους στην ομάδα, σχεδόν όλοι το πέρασαν. Ο δρόμος είναι μακρύς και αυτό το ξέρουν άπαντες στο αγωνιστικό. Στα γύρω-γύρω, ο ΠΑΟΚ κάνει σχεδόν καθημερινά... άλματα και πλέον, περιμένει τις οριστικές πράξεις, που θα αποτελούν το επιστέγασμα, όλων όσων έχουν γίνει ως τώρα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Όλα δείχνουν ότι η 5η Οκτωβρίου, στη «Villa D’ Este» στο Κόμο της Ιταλίας, θα είναι η πρώτη μέρα της... επόμενης ζωής του ΠΑΟΚ, που αναμένεται να τον βρει από τη σεζόν 2027-2028 στη Euroleague. Έχει δουλέψει προσωπικά, ο ίδιος ο Τέλης Μυστακίδης γι’ αυτό, εδώ και καιρό και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, έφτασε μια... ανάσα από το να είναι στη Euroleague από φέτος. Επιλέχθηκε η Μπεσίκτας, που δεν είχε πρόβλημα να πάρει wild card.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δε λειτουργεί με την ίδια λογική όμως. Ακόμα και το ενδεχόμενο να βρεθεί η ομάδα του στους τελικούς του Eurocup φέτος ή και να το κατακτήσει, μακροπρόθεσμα δεν της εξασφάλιζε κάτι για την παρουσία της στη Euroleague. Της εξασφαλίζει ένα χρόνο παρουσίας. Ο Μυστακίδης εξ αρχής, έχει παρουσιάσει ένα πλήρες πλάνο, για όσα θέλει να κάνει στον ΠΑΟΚ και ήδη έχουμε πάρει όλοι μια πρώτη γεύση. Αυτά που αναμένεται να ακολουθήσουν είναι πολύ μεγαλύτερα (σε αγωνιστικό και υποδομές), με την προοπτική εξασφαλισμένης παρουσίας στη διοργάνωση, για πολλά χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, δείχνει να είναι ήδη ομάδα Euroleague και από τη στιγμή που είπε κάτι τέτοιο ένας προπονητής, όπως ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, μετά τη λήξη του χθεσινού τελικού του «Παύλος Γιαννακόπουλος», όλα τα άλλα περιττεύουν. Για να φτάσει να γίνει ένας οργανισμός Euroleague, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, αλλά ο στόχος υπάρχει και είναι εφικτός, λόγω του βεληνεκούς Μυστακίδη.

Υ.Γ.: Χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ, αλλά, επιτέλους, με σημαντικές αρχές σε άμυνα και επίθεση λόγω «Ζοτς», δε γίνεται να μην υπάρχει ανυπομονησία για το φετινό Παναθηναϊκό.

Υ.Γ. 2: Η ομάδα δείχνει να είναι έτοιμη. Ο οργανισμός θέλει δουλειά. Πολλή και σε διάφορους τομείς. Για να φτάσει σε επίπεδο Euroleague.

Υ.Γ. 3: Σημαντικό το step up του Φόστερ. Με τέτοιον πάγκο, ήταν θέμα χρόνου να έρθει. Τον ξέρουν καλά αρκετοί από το σταφ του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Τρινκιέρι επίσης. Αλληλούια!