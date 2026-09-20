Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανάρτησε την παρακάμερα από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου συμμετείχε το διήμερο (18-19/09).Σ

Την παρακάμερα από τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ανάρτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσω ενός βίντεο, ξεχώρισε μερικές από τις καλύτερες στιγμές από τους αγώνες κόντρα στην Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό, καθώς και την βράβευση στον Τσέντι Όσμαν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.