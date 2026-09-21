Η ταυτότητα του ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι

Τι είδαμε στο τουρνουά του Telekom Center και ποιοι θα είναι οι «πυλώνες» της νέας ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σειρά των φιλικών προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας Παρτιζάν και Παναθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να μετράει επτά νίκες σε επτά παιχνίδια. Η μοναδική ήττα, ήρθε από τον Παναθηναϊκό (87-81), αλλά και πάλι, οι εντυπώσεις που άφησε η νέα ομάδα του «Δικέφαλου του Βορρά» ήταν υπέρ της.

Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει μία σειρά φιλικών με αντιπάλους... κλιμακούμενης δυναμικότητας, με τα τρία τελευταία να είναι κόντρα σε ομάδες Euroleague, αφού είχε προηγηθεί και το 77-89 επί της Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα.

Από τη στιγμή που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μπήκε πραγματικά φουριόζος από την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Τουρκίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι ξεκάθαρη και η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας με το «καλημέρα».

Κόντρα σε Ούντινε, Νάπολι, Αρμάνι Μιλάνο, Παρτιζάν και Παναθηναϊκό, ο Όσμαν είχε 21 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι! O αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά, δείχνει έτοιμος να αποτελέσει τον ηγέτη του ΠΑΟΚ και παράλληλα να απολαμβάνει αυτόν το ρόλο του.

Δεδομένων των απουσιών σε μεγαλύτερο (Ταϊρί) ή μικρότερο (Γκρέι) διάστημα της προετοιμασίας, κάποιοι παίκτες ίσως να πήραν περισσότερο χρόνο από ότι αν ήταν πλήρης η ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξεχώρισαν. Ο λόγος για τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος στα 7 από τα 8 φιλικά, είχε διψήφιο αριθμό πόντων και συνολικά 12.8 ανά αγώνα. Ο Αμερικανός έχει δείξει από την αρχή έτοιμος να φέρει εις πέρας το ρόλο για τον οποίο τον επέλεξε ο Τρινκιέρι, τόσο στο εκτελεστικό, όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ειδικά στο «5vs5».

Αρκετά σταθερή και καλή εικόνα έχει δείξει ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ στα περισσότερα φιλικά, ενώ δε μπορεί να μη γίνει ιδιαίτερη μνεία στον Νίκο Χουγκάζ, ο οποίος μπήκε στην προετοιμασία, προερχόμενος από απουσία 5,5 μηνών, λόγω του σοβαρού τραυματισμού στον αστράγαλο που τον έκανε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο διεθνής φόργουορντ μπορεί να έπαιξε και περισσότερο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν (και με τον Γκρέι παρόντα), αλλά τα λεπτά του τα κέρδισε και έδειξε έτοιμος, στα περισσότερα από όσα του ζητούνται και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε θέματα στην άμυνα, ήταν αυτό με την Παρτιζάν. Μέχρι τότε, κράτησε σχεδόν όλους τους αντιπάλους του κάτω από τους 80 πόντους (εκτός από το Περιστέρι που είχε 82), ενώ κόντρα στον Παναθηναϊκό, δέχθηκε 87, αλλά είχε αρκετά διαστήματα αντιμέτωπος με μια ομάδα επιπέδου Final 4 Euroleague, ελέγχοντας ρυθμό και ριμπάουντ. Στο καθοριστικό τελευταίο τρίλεπτο όμως, είχε πρόβλημα και το πλήρωσε.

Από τα φιλικά που έχει δώσει ως τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τρινκιέρι, ειδικά όταν είναι στο παρκέ ο Όσμαν, ψάχνει το early offense, στα πρώτα 8-10 δευτερόλεπτα της επίθεσης, στοιχείο που αναμένεται να το δούμε ακόμα περισσότερο, όσο μπαίνει στο παιχνίδι ο Καλάθης, αργότερα και ο Ταϊρί. Έτσι κι αλλιώς, οι επιλογές στην περιφέρεια είναι πολλές και ποιοτικές για μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε για να διεκδικήσει το φετινό Eurocup.

Τα πρώτα δείγμα του νέου ΠΑΟΚ, είναι άκρως θετικά και έχουν αποτυπωθεί και από τα αποτελέσματα σε ένα σημαντικό εύρος -έστω και φιλικών- αγώνων, αλλά ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι μακρύς και οι προσδοκίες αυξημένες, κάτι που γνωρίζουν άπαντες στην ομάδα. Η ταυτότητα και η νοοτροπία που θέλει να περάσει ο Τρινκιέρι στο σύνολο του, θέλουν επίσης το χρόνο τους, αλλά η πρώτη εικόνα σε αυτόν τον περίπου 1,5 μήνα προετοιμασίας, φέρνει... μεγάλη αισιοδοξία για τη σεζόν που ξεκινάει.