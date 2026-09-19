Ομπράντοβιτς: «Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα ομάδας EuroLeague - Είμαι σίγουρος ότι θα είναι του χρόνου»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε την 1η θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την εικόνα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι και για την προετοιμασία του τριφυλλιού.

Αναλυτικά

Για το παιχνίδι: «Ήταν μια καλή μάχη. Είδα πολλούς παίκτες να παλεύουν για κάθε μπάλα, το ίδιο και από την αντίπαλη ομάδα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας EuroLeague. Μπορεί να μην είναι φέτος στη διοργάνωση, αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι. Για εμάς ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν».

Για όσα πρέπει να διορθώσει η ομάδα: «Το να κάνεις προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά το να παίζεις παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς, έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, όμως οι παίκτες πάλεψαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, ό,τι κι αν συμβεί».

Για την έναρξη της σεζόν: «Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει επτά προπονήσεις με δέκα παίκτες. Είναι διαφορετικές προπονήσεις, δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα έχουμε ακόμη τρεις προπονήσεις πριν από την έναρξη της σεζόν. Τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Θέλουμε περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση».