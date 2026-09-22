Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μανρέσα (30/9) και είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν.

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Η ασπρομαυρη ΚΑΕ έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μανρέσα (30/9) στην πρεμιέρα τoυ Eurocup.

Θέμα χρόνια να γίνει το sold out, με τους φίλους της ομάδας του Τρινκιέρι να μη κρατιούνται. Ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι περιορισμένος. Τα εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία WHITE και η τιμή τους είναι 30€.

Αναλυτικά

Tα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Kids&Us Manresa

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Kids&Us Manresa που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 19:30 και αποτελεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, στην πρεμιέρα του BKT EuroCup.

Ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι περιορισμένος. Τα εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία WHITE και η τιμή τους είναι 30€.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από το ΟnLine σύστημα του More.com στη διεύθυνση

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/paokbc-tickets-2026-27/

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ότι από την αρχή κάθε μήνα, θα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

Οι τιμές των μεμονωμένων εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

30€ για τους αγώνες με AEK, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR και όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο BKT EuroCup.

20€ για τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες της Stoiximan GBL, δηλαδή με Καρδίτσα Ιαπωνική, Κολοσσό Η Hotels Collection, Μαρούσι, Μύκονο Betsson BC, Περιστέρι Betsson, Προμηθέα Πάτρας ΒΙΚΟΣ Cola και Vikos Φαlcons.

Για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena στις 10/10/2026 και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της ομάδας από την αγωνιστική περίοδο 2025-26, δεν θα εκδοθούν εισιτήρια.

Διευκρινίσεις

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο, να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

2.Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα και είναι εφικτή μέχρι και 10 αγώνες στη διάρκεια της σεζόν 2026-27. Τα εισιτήρια διαρκείας των εκπτωτικών κατηγοριών (παιδικά, ΑΜΕΑ) δεν μεταβιβάζονται.

3.Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου τους μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00 και την ημέρα του αγώνα 09:00 έως και την έναρξης), για να δηλωθεί το εισιτήριό τους στο gov.gr

4.Δεν εκδίδονται παιδικά εισιτήρια. Τα παιδιά άνω των 15 ετών μπορούν να έχουν δικό τους gov wallet.

5.Όσοι (αλλοδαποί) δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να επιλέξουν αλλαγή Εθνικότητας και να κάνουν χρήση του αριθμού διαβατηρίου τους.

6.Οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο PAOK Sports Arena.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr

7.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support