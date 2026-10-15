Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεχώρισε στην ετήσια έρευνα των general managers του NBA, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη εκτός της κορυφαίας λίγκας, με το εντυπωσιακό 77% των ψήφων.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τους general managers των ομάδων του NBA να τον αναδεικνύουν ως τον καλύτερο παίκτη που αγωνίζεται εκτός της κορυφαίας λίγκας του κόσμου, συγκεντρώνοντας το 77% των ψήφων.

Η ετήσια έρευνα των general managers του NBA έφτασε στην 25η έκδοσή της και, ανάμεσα στις 48 ερωτήσεις που αφορούσαν τις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές και τις κινήσεις του καλοκαιριού, υπήρχε και εκείνη για τον κορυφαίο παίκτη εκτός NBA. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού κυριάρχησε στη συγκεκριμένη κατηγορία, αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό του σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία, όταν είχε συγκεντρώσει το 44%.

Η διαφορά από τον δεύτερο της λίστας ήταν εντυπωσιακή. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας της Ζάλγκιρις ακολούθησε με 7%, την ώρα που ψήφους έλαβαν επίσης ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού, ο Γιαν Μοντέρο, ο Νίκολα Μίροτιτς, ο Έντι Ταβάρες και ο Χοακίμ Μπούμτζε-Μπούμτζε.

Η διάκριση έρχεται σε συνέχεια της εξαιρετικής παρουσίας του Βεζένκοβ στην EuroLeague, όπου τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.