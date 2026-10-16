Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα και δοκιμάζεται στην έδρα της Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Prime, live Gazzetta).

Mπορεί να έμεινε πίσω με 28 πόντους ο Ολυμπακός κόντρα στη Βαλένθια αλλά κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή και να φύγει με το διπλό. Η διαβολοβδομάδα τελειώνει με τη δύσκολη δοκιμασία κόντρα στη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (21:30, Novasports Prime, live Gazzetta).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεση του τους Πλώτα, Μπουρνελέ, που δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, ενώ ο Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής μετά τα όσα είπε για τον ρόλο του και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα για να απολογηθεί.

«Δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παπανικολάου για τον Ντόρσεϊ.

Από την πλευρά του ο Μπαρτζώκας τόνισε: ««Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πως έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».

Στο 4-1 ο Ολυμπιακός, στο 3-2 η Μπαρτσελόνα. Εκτός ο Μακουντού για τους Καταλανούς.

Το πρόγραμμα της Παρασκεύης

20:00 Ζάλγκιρις-Εφές

20:00 Μπεσίκτας-Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί

21:15 Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους-Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός