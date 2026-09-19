Ολυμπιακός: Συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την κατάκτηση του Super Cup
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο του Super Cup καθώς είδαν τη Ρεάλ να παίρνει... ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της Euroleague και να επιστρέφει στη Μαδρίτη με το Κύπελλο στις αποσκευές της.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε δείγμα αθλητικής ανωτερότητας, συνεχάρη την ισπανική ομάδα για τη νίκη της αποδέχωντας την δική της ήττα στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.
«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ που κατέκτησε το Super Cup της Euroleague. Ήταν ακόμα μία μεγάλη μονομαχία» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ολυμπιακός.
Congrats @RMBaloncesto on winning the first @EuroLeague Super Cup! It was another great battle.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 19, 2026
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