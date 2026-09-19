Ολυμπιακός: Συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την κατάκτηση του Super Cup

Newsroom
Ολυμπιακός: Συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την κατάκτηση του Super Cup
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έστειλε συγχαρητήρια στην αντίπαλό του για τη νίκη της στον τελικό του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο του Super Cup καθώς είδαν τη Ρεάλ να παίρνει... ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της Euroleague και να επιστρέφει στη Μαδρίτη με το Κύπελλο στις αποσκευές της.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε δείγμα αθλητικής ανωτερότητας, συνεχάρη την ισπανική ομάδα για τη νίκη της αποδέχωντας την δική της ήττα στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ που κατέκτησε το Super Cup της Euroleague. Ήταν ακόμα μία μεγάλη μονομαχία» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ολυμπιακός.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     