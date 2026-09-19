Χολ: «Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στο ξεκίνημα και στην άμυνα»

Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο ξεκίνημα του ματς στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Aποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ματσάρα έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να το παλεύει μέχρι το τέλος, αλλά τους Ισπανούς να αντέχουν. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, παίρνοντας έτσι μία... εκδίκηση, για τον τελικό του Final Four.

Μετά το τέλος του ματς ο Ντόντα Χολ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και στάθηκε μεταξύ άλλων στην άμυνα και στο ξεκίνημα της ομάδας που θα έπρεπε να είναι καλύτερο.

«Έπρεπε να ξεκινήσουμε το ματς καλύτερα, να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα σε κάποιες καταστάσεις. Αμυντικά μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει σίγουρα να δουλέψουμε σε κάποιες καταστάσεις», ήταν τα λόγια του.