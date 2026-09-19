Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει στον τελικό του Super Cup της Euroleague του Ολυμπιακού, με τον Έντι Ταβάρες να σηκώνει στα χέρια του το τρόπαιο του MVP.

Ματσάρα έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, παίρνοντας έτσι μία... εκδίκηση, για τον τελικό του Final Four.

MVP της διοργάνωσης ήταν ο πύργος των Μαδριλένων, Έντι Ταβάρες. Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στους Πειραιώτες είχε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 στο ranking και 3/3 σουτ.

Πάντως πολύ καλύτερο ματς έκανε στον ημιτελικό με τη Ντουμπάι BC, εκεί όπου είχε 20 πόντους, 7/10 σουτ, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 22 στην αξιολόγηση. Το σημείο αναφοράς στη ρακέτα της Ρεάλ εδώ και χρόνια.