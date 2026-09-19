Δείτε τα πεπραγμένα του Τσέντι Όσμαν στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Mατσάρα έγινε στο T-Center και σίγουρα δεν θύμισε φιλικό. Τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ δύσκολα τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε την 1η θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Τσέντι Όσμαν έπαιξε για πρώτη φορά απέναντι στην πρώην ομάδα του και για άλλη μια φορά έδειξε την ποιότητα του. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Τρινκιέρι αλλά αυτό δεν έφτασε.

Ο Τούρκος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 15 στο ranking. Σούταρε με 3/7 τρίποντα, 3/8 δίποντα και 1/2 βολές. Σίγουρα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν.