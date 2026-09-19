Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ πάσαρε και ο Τάισον Γουόρντ... απογειώθηκε στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα!

Ένα από τα πιο όμορφα highlight στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, χάρισε ο Ολυμπιακός!

Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έκανε alley-oop πάσα στον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος... απογειώθηκε και κάρφωσε στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντας θέαμα στην αναμέτρηση.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση: