Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο ΜάκΙνταϊρ πάσαρε και ο Γουόρντ κάρφωσε!
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Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ πάσαρε και ο Τάισον Γουόρντ... απογειώθηκε στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα!
Ένα από τα πιο όμορφα highlight στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, χάρισε ο Ολυμπιακός!
Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έκανε alley-oop πάσα στον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος... απογειώθηκε και κάρφωσε στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντας θέαμα στην αναμέτρηση.
Δείτε την εντυπωσιακή φάση:
The reigning champions have bounced back in the Final Four final rematch 🫀 pic.twitter.com/EPeySmNS4g— EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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