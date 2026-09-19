Ο Εμπάι Εντιάι έκανε τρομερή ασίστ στον Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης!

Παρότι είναι νέος παίκτης στον Ολυμπιακό, ο Εμπάι Εντιάι έμαθε το «bartzokas ball»!

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ/σέντερ των «ερυθρολεύκων» έκανε... μαγική no-look ασίστ στον Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού, να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης.

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