Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η τρομερή ασίστ του Εντιάι και το κάρφωμα του Χολ!
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Ο Εμπάι Εντιάι έκανε τρομερή ασίστ στον Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης!
Παρότι είναι νέος παίκτης στον Ολυμπιακό, ο Εμπάι Εντιάι έμαθε το «bartzokas ball»!
Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ/σέντερ των «ερυθρολεύκων» έκανε... μαγική no-look ασίστ στον Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού, να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τη φάση:
What a DIME! Ndiaye got eyes everywhere apparently 🔥 pic.twitter.com/YQAcRk4q8q— EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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