Ο πρώην NBAer, Τρίσταν Τόμπσον είναι στο Ντουμπάι και βλέπει από κοντά τον τελικό του Super Cup της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάποτε ήταν στα... ντουζένια του και έπαιρνε πρωτάθλημα στο ΝΒΑ δίπλα στους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ, το 2016 με τους Καβς στην μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών. Πλέον ο Τρίσταν Τόμπσον έχει γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC και βρίσκεται στο Super Cup της Euroleague, απολαμβάνοντας τα παιχνίδια. Ο Καναδός ψηλός βλέπει από κοντά τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Μάλιστα μίλησε και στον Τζο Αρλάουκας πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ενώ μετά πήρε τη θέση του στα courtseat. Σημαντική συνεισφορά στο πρωτάθλημα του Κλίβελαντ το 2016 στην σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του.