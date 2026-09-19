Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ομπράντοβιτς κάλεσε εσπευσμένα timeout μετά το 6-0 του «Δικεφάλου» στο ξεκίνημα (vid)
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η ομάδα του Τρινκιέρι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ματς, αφού προηγήθηκε με 6-0.
Αυτή η εξέλιξη και η μουδιασμένη εκκίνηση του τριφυλλιού δεν άρεσε καθόλου στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο head coach των πράσιναν κάλεσε εσπευσμένα timeout, βλέποντας τους παίκτες του να... ψάχνονται στην αρχή του ματς.
Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο Ζοτς και δεν δίστασε να παρέμβει για να κόψει τον ρυθμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
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