Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάλεσε νωρίς timeout στο ματς με τον ΠΑΟΚ για να σπάσει τον ρυθμό της ομάδας του Τρινκιέρι.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η ομάδα του Τρινκιέρι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ματς, αφού προηγήθηκε με 6-0.

Αυτή η εξέλιξη και η μουδιασμένη εκκίνηση του τριφυλλιού δεν άρεσε καθόλου στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο head coach των πράσιναν κάλεσε εσπευσμένα timeout, βλέποντας τους παίκτες του να... ψάχνονται στην αρχή του ματς.

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο Ζοτς και δεν δίστασε να παρέμβει για να κόψει τον ρυθμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.