Όμορφες εικόνες εκτυλίχθηκαν πριν από το τζάμπολ του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Τσέντι Όσμαν να μην ξεχνάει φυσικά τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του.

Μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες ο Τσέντι Όσμαν μπαινόβγαινε στα αποδυτήρια του T-Center και αν μη τι άλλο τα λημέρια ήταν περισσότερο από γνώριμα για εκείνον. Όπως γνώριμα ήταν και τα πρόσωπα!

Ο Τούρκος φόργουορντ έχει τις καλύτερες σχέσεις με τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό και όπως ήταν λογικό και επόμενο πριν από το παιχνίδι είχε θερμούς εναγκαλισμούς.