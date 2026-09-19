Ολυμπιακός - Ρεάλ: Η 12αδα των «ερυθρόλευκων»
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μία επανάληψη του περσινού τελικού στο Final Four, με τον Ολυμπιακό να θέλει ξανά να περάσει το εμπόδιο της «βασίλισσας» και να φτάσει σε έναν τίτλο.
Για τον προσεχή τελικό, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον έμπειρο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του τους ίδιους παίκτες με τον ημιτελικό. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Χολ, Καραγιαννίδης
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