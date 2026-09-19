Μπόνγκα: «Σωστή επιλογή για μένα ο Παναθηναϊκός»

Ο Ιζακ Μπόνγκα μίλησε για την επιλογή του να πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά και τα όσα έζησε στην Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του, αλλά και τα φιλικά του παιχνίδια, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ενα από τα νέα αποκτήματα της ομάδας, ο Ιζακ Μπόνγκα, μίλησε στη «meridiansport» για την επιλογή του να πάει στον Παναθηναϊκό, τους στόχους που έχει, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και όσα βίωσε στην Παρτίζαν.

Ο Μπόνγκα είπε

Για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω παράπονο, τα πάω πολύ καλά. Οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν εξαιρετικές για μένα. Οι άνθρωποι του συλλόγου είναι υπέροχοι και οι συμπαίκτες μου εξαιρετικοί, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη συνέχεια».



Για τον λόγο που πήγε στον Παναθηναϊκό: «Πολλοί παράγοντες επηρέασαν την απόφασή μου να υπογράψω στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα αρκετά ταραχώδες καλοκαίρι, αλλά πιστεύω ότι η ίδια η ομάδα, οι άνθρωποι εδώ και η ιστορία του συλλόγου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες. Επομένως, πιστεύω ότι η έλευσή μου εδώ ήταν η σωστή επιλογή για μένα».



Για την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δεν θα έλεγα ότι η παρουσία του άσκησε μεγάλη επιρροή στην απόφασή μου. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι — συνέπεσε το τάιμινγκ. Προφανώς είναι εδώ και εγώ αξιολογούσα τις επιλογές που είχα. Τελικά, πιστεύω ότι η υπογραφή στον Παναθηναϊκό ήταν σίγουρα μια καλή απόφαση. Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις έναν προπονητή που σε γνωρίζει ήδη από το παρελθόν — έναν προπονητή που ξέρει τις συνήθειες και το στυλ παιχνιδιού σου, και με τον οποίο έχεις συνεργαστεί ξανά. Επομένως, το να βρίσκεται ο Ζέλικο στον πάγκο είναι σίγουρα θετικό στοιχείο».



Για το αν υπήρχε η δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου του με την Παρτίζαν και παραμονής του στην ομάδα: «Δεν ξέρω αν θα τις χαρακτήριζα "συζητήσεις", αλλά σίγουρα υπήρχαν πολλές διεργασίες. Είχα πολλές επιλογές. Πιστεύω ότι το να προχωρήσω παρακάτω ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα. Προφανώς, πέρασα δύο πραγματικά σπουδαία χρόνια στην Παρτίζαν είμαι σίγουρα ευγνώμων γι' αυτό και νιώθω ότι εκτιμήθηκα πραγματικά για όλα όσα έζησα εκεί. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να μείνω στον σύλλογο, αλλά νομίζω ότι απλώς έστρεψα το ενδιαφέρον μου κάπου αλλού. Όπως κάθε απόφαση, έτσι και αυτή ήταν δύσκολη. Ήμουν εκεί για δύο χρόνια — έπαιζα, έκανα φίλους και έχτιζα σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά δένεσαι. Αλλά από την άλλη, αυτή είναι η δουλειά μου και μερικές φορές πρέπει απλώς να προχωράς».



Για τη θητεία του στην Παρτίζαν: «Μια σπουδαία εμπειρία. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Έμαθα τόσα πολλά για το πάθος για το παιχνίδι και για το πάθος που τρέφει ο σερβικός λαός για την Παρτίζαν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό. Υπήρξαν τόσες πολλές όμορφες στιγμές που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μόνο μία. Νομίζω ότι, γενικά, το να παίζω σε εκείνο το γήπεδο και οι άνθρωποι που γνώρισα εκεί είναι αυτά που θα ξεχώριζα ως το καλύτερο κομμάτι όλης αυτής της εμπειρίας. Όπως υπήρξαν καλές στιγμές, έτσι υπήρξαν και εκείνες που δεν ήταν τόσο ευχάριστες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία συγκεκριμένη δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η φύση του μπάσκετ. Κάθε σεζόν —και εννοώ κάθε σεζόν που έχω αγωνιστεί επαγγελματικά— είχε τα πάνω και τα κάτω της. Γι' αυτό είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο μία άσχημη στιγμή· όταν παίζεις επαγγελματικό μπάσκετ, πάντα θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές παράλληλα με τις καλές».



Για τη δύσκολη περασμένη σεζόν: «Ήταν μια πραγματική διαδρομή με έντονες εναλλαγές συναισθημάτων. Υπήρξαν πολλές κορυφές, αλλά και πολλές δύσκολες στιγμές. Όμως, προφανώς, αυτό είναι μέρος του μπάσκετ. Μερικές φορές βιώνεις καταστάσεις που είναι εντελώς εκτός του ελέγχου σου. Γι' αυτό προσπαθώ πάντα να λέω στον εαυτό μου: απλώς συγκεντρώσου σε αυτά που μπορείς να ελέγξεις».



Για τη σύγκριση Παναθηναϊκού με Παρτίζαν: «Η Παρτίζαν έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα με μεγάλες προοπτικές και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Οι δύο ομάδες πραγματικά δεν συγκρίνονται. Και οι δύο έχουν τα δυνατά τους σημεία και δεν νομίζω ότι πρέπει να τις συγκρίνουμε».



Για τους στόχους του Παναθηναϊκού: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε, έτσι δεν είναι; Να κερδίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Έχουμε υψηλές προσδοκίες, αλλά και μεγάλο κίνητρο. Έχουμε πραγματικά ισχυρό κίνητρο και έχουμε θέσει υψηλούς στόχους για τους εαυτούς μας».