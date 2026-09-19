Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα.

Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει το βράδυ του Σαββάτου (19/9), με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα (90-69) την πρόκριση για τον τελικό απέναντι στη Μπουργκ, ενώ ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση επί της Παρτίζαν επικρατώντας με 100-99, χάρη σε τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή. Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό του τουρνουά.

Το τζάμπολ του τελικού έχει οριστεί για τις 20:00 του Σαββάτου (19/9), με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Η δράση στο Telekom Center Athens θα ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς στις 17:00 η Μπουργκ θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στον αγώνα για την τρίτη θέση.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (19/9)