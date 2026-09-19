Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού
Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει το βράδυ του Σαββάτου (19/9), με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα (90-69) την πρόκριση για τον τελικό απέναντι στη Μπουργκ, ενώ ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση επί της Παρτίζαν επικρατώντας με 100-99, χάρη σε τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή. Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό του τουρνουά.
Το τζάμπολ του τελικού έχει οριστεί για τις 20:00 του Σαββάτου (19/9), με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Η δράση στο Telekom Center Athens θα ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς στις 17:00 η Μπουργκ θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στον αγώνα για την τρίτη θέση.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (19/9)
- 17:00: Μπουργκ - Παρτίζαν — ΣΚΑΪ
- 20:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ — ΣΚΑΪ
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