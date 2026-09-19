Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Γιώργος Αγγελόπουλος, συναντήθηκε στην «Etihad Arena» με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε (92-90) και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, με τους προέδρους της ομάδας, κύριους Αγγελόπουλους, να βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι.

Την ημέρα του ημιτελικού (18/09), ο Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκε στην «Etihad Arena» με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και Πρόεδρος του Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi.

Ο Αλ Μουμπάρακ έχει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη του Εμιράτου στους τομείς του αθλητισμού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, καθώς και στην προσέλκυση κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.