Ολυμπιακός: Συνάντηση του Γ. Αγγελόπουλου με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε (92-90) και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, με τους προέδρους της ομάδας, κύριους Αγγελόπουλους, να βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι.
Την ημέρα του ημιτελικού (18/09), ο Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκε στην «Etihad Arena» με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και Πρόεδρος του Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi.
Ο Αλ Μουμπάρακ έχει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη του Εμιράτου στους τομείς του αθλητισμού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, καθώς και στην προσέλκυση κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
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