Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Στο γήπεδο οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Στο γήπεδο οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Στο γήπεδο οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι
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Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρίσκονται στην «Etihad Arena» για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, βρίσκεται στα ΗΑΕ, για το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» που θέλουν να ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση ενός τροπαίου, έχουν τη στήριξη των προέδρων του Ολυμπιακού στο Αμπου Ντάμπι.

Οι κύριοι Αγγελόπουλοι (Γιώργος και Παναγιώτης) βρίσκονται στην «Etihad Arena» για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι με τη Φενέρ.

@Photo credits: eurokinissi
     

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