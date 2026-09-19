Ο Ντόντα Χολ έκανε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και δεν βγήκε τυχαία πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στον ημιτελικό.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός με εξαιρετική εικόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, έφτασε στην ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-90 και προκρίθηκαν στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, με τον Ντόντα Χολ να είναι ο MVP.

Μπορεί ο Εβάν Φουρνιέ να «έλαμψε» και να έδωσε τη νίκη με δίποντο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως ο Χολ, με βάση το σύστημα αξιολόγησης, ήταν ο κορυφαίος.

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να απουσιάζει, ο Αμερικανός είχε τον ρόλο του βασικού σέντερ και τα πήγε άψογα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του, καθώς οι νέοι point guard της ομάδας (ΜακΙντάιρ και Μοντέρο) θέλουν χρόνο για να βγάζουν τις ιδανικές συνεργασίες με τους ψηλούς και ο Ντόντα, είναι παίκτης που θέλει σωστά την μπάλα κοντά στο καλάθι.

Στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Χολ είχε 20 πόντους (4/4 βολές, 4/7 δίποντα), 12 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 8 επιθετικά), 1 ασίστ και 2 λάθη.

Μία εξαιρετική εμφάνιση η οποία δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη. Ο Ντόντα είναι παίκτης που βοηθάει πολύ τον Ολυμπιακό και τον κάνει πολύ δυνατό κάτω από τη ρακέτα.