Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την ιδιαίτερη ημέρα στην έναρξη του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στέκεται στα όσα μπορούσε να αντικρίσει κάποιος κοιτώντας από τη μία άκρη του T-Center στην άλλη, ενώ υπογραμμίζει και τα αγωνιστικά σημεία που θα δούμε φέτος από τον Παναθηναϊκό.

Πώς το έλεγε ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος στον «Ατσίδα» της Φίνος Φιλμ; «Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…» Ε, ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί το αντίθετο κάνοντας την αντιπαραβολή στο «T-Center» και πιο συγεκριμένα στην 1η ημέρα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»;

Γυρνούσες το κεφάλι σου από τη μία πλευρά και έβλεπες τον Μπατίστ. Ξανά στο T-Center. Ξανά με πράσινο μπλουζάκι. Γυρνούσες από την άλλη πλευρά, να σου και ο Διαμαντίδης. Δεν προλάβαινες να χαμογελάσεις, εκεί και ο Αλβέρτης. Σταθερά.

Ε, η μπασκετική ονείρωξη κορυφωνόταν στο αντίκρισμα του Ζέλικο Ομπράβντοβιτς. Αλήθεια τώρα; Είναι εδώ; Ως προπονητής του Παναθηναϊκού; Πραγματικά συμβαίνει αυτό τώρα; Μήπως να τσιμπηθούμε μεταξύ μας; Λέω εγώ τώρα. Όχι. Δεν χρειαζόταν. Ήταν η πραγματικότητα. Ε, το κερασάκι την τούρτα μπήκε κοιτώντας κάποιος στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ενιαίος και αδιαίτερος

Φυσικά δεν αποτελούσε είδηση η παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Λογικό να ήταν εκεί. Η είδηση είχε να κάνει και με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου! Is this really happening? Ω, ναι. Συνέβαινε. Καλεσμένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Μπουργκ και έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Ένα μήνυμα ενότητας. Παναθηναϊκής ενότητας. Και αυτό ήταν και το μεγάλο «κλου» της βραδιάς. Θυμάμαι το μεγάλο όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου ο οποίος δεν σταματούσε να λέει ότι «ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ενιαίος και αδιαίρετος». Και την ημέρα που άπαντες τιμούσαν τη μνήμη του, ποδόσφαιρο και μπάσκετ ήταν εκεί. Ενωμένοι. Στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Και ο Ερασιτέχνης ήταν εκεί έναν βάλουμε στην εξίσωση και την πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να δώσει 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο: «Σε μια μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «μάνα του λόχου» σε σχετική της ανακοίνωση λίγο αργότερα.

Μια ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ακόμα και για τους αντιπάλους. Και δεν αναφέρομαι στην Μπουργκ ή στην Παρτίζαν όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διατηρεί (και πάντα θα διατηρεί) άρρηκτες σχέσεις! Αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ. Σε άμεσο (από εδώ και στο εξής) ανταγωνιστή του Παναθηναϊκού.

Ο Όσμαν, η διάθεση και η σταθερά

Θέλετε την θερμή υποδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Τέλη Μυστακίδη για τον οποίο μιλάει με τα καλύτερα λόγια; Θέλετε στην θερμή αγκαλιά που έκανε στον Τσέντι Όσμαν; Θέλετε στην ιαχή «Τσέντι Όσμαν οε οε» από τους φίλους του Παναθηναϊκού σαν να φορούσε τα πράσινα, αλλά εκείνος είχε πάνω του τα μελανόλευκα των Θεσσαλονικιών; Θέλετε ακόμα και για τον αμήχανο πανηγυρισμό του buzzer beater του (επίσης πάλαι ποτέ πράσινου), Μάρκους Φόστερ; Αν και για το συγκεκριμενο θεωρώ ότι ήταν μια αυθόρμητη κίνηση λόγω της εξέλιξης του αγώνα. Δηλαδή από που να το πιάσει και που να το αφήσει κάποιος…

Πραγματικά. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα! Και φυσικά έγινε ακόμα πιο ωραία όταν μπήκε στην εξίσωση και το αγωνιστικό κομμάτι. Προσέξτε. Δεν βγήκε κανένα συμπέρασμα από αυτό το ματς. Κανένα απολύτως. Το ξεκαθαρίζω για να μην παρεξηγηθώ. Όπως δεν βγήκε κανένα συμπέρασμα στην Ρόδο, έτσι δεν βγήκε και στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Και δεν θα μπορούσε να βγει κάποιο συμπέρασμα. Αφενός η δυναμικότητα της Μπουργκ δεν εξισώνεται με αυτήν του Παναθηναϊκού ούτε στο ελάχιστο και αφετέρου είναι τόσες πολλές απουσίες που σε λίγο καιρό θα μιλάμε για μια διαφορετική ομάδα.

Παρόλα αυτά εγώ εξετάζω την διάθεση και τα όσα μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θέλει να τα εμφυσήσει στους παίκτες του. Ξεκινώντας πάντα από την άμυνα. Αυτή θέλει να είναι η «σταθερά» της ομάδας του. Το γεγονός ότι κράτησε την Μπουργκ κάτω από τους 70 πόντους (την οποία θα μπορούσε να περιορίσει πολύ περισσότερο εάν δεν χαλάρωνε ολοκληρωτικά ο Επτάστερος στην τελευταία περίοδο), έχοντας κρατήσει πριν από μερικές ημέρες την ΑΕΚ και την Σπάρτακ Σουμπότιτσα κάτω από τους 60 πόντους, κάτι δείχνει.

Οι αρχές του Ζοτς

Τουλάχιστον δείχνει τις αρχές που θέλει να βάλει στον Παναθηναϊκό ο «Ζοτς» και οι οποίες ήταν ανύπαρκτες τα προηγούμενα χρόνια. Εάν θα τα καταφέρει και αν θα είναι αποτελεσματική ομάδα, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Και θα φανεί σε βάθος χρόνου, με πρώτο γνώμονα την σταθερότητα και την συνέπεια. Δεν θα είναι εύκολο γιατί μιλάμε για νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία και αρκετά νέα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να «παντρευτούν» με το ήδη υπάρχουν υλικό.

Πάντως δεν είναι τολμηρό εάν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ελκυστικός. Και όταν λέω ελκυστικός δεν εννοώ απαραίτητα ότι θα σαρώνει τα πάντα στον «διάβα» του αλλά ότι θα βλέπουμε μια ομάδα με αρχές και κανόνες. Ούτε «ντάπα ντούπα ball», ούτε άμυνα-αεράμυνα, τίποτε ανάλογο. Επιθετικά θα βλέπουμε περισσότερο την έξτρα πάσα, την δημιουργία από το short roll, το να είναι οι παίκτες αρκετά επιθετικοί έχοντας την μπάλα και προσπαθώντας να δημιουργήσουν ή να εκτελέσουν, το να ψάχνουν τα μις ματς συνέχεια και γενικά μικρές μπασκετικές λεπτομέρειες οι οποίες είχαν γίνει είδος προς εξαφάνιση.

Όχι πείτε μου. Και σε ποιον δεν άρεσε η εικόνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να σταματάει κάθε μα κάθε παίκτη όταν πήγαινε στον πάγκο για να του εξηγήσει δυο πράγματα και να τον χτυπήσει στοργικά στην πλάτη, στο στήθος ή στο πρόσωπο. Να χειροκροτά κάθε καλή προσπάθεια. Και ας μην ήταν εύστοχη ή ας μην είχε το ευτυχές αποτέλεσμα. Να γυρνάει στον πάγκο και να εξηγεί σε όλες την κάθε φάση. Με την διαφορά στο +29 στο 29' να καλεί τάιμ άουτ για ένα ένα 5-0 σε διάστημα 30'' της αντίπαλης ομάδας και να μειωθεί στους 24. Είχα ξεχάσει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο!

Και σε ποιον δεν είχαν λείψει όλα αυτά… Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ για κάποιον παίκτη ξεχωριστά. Έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Αν και, για να κάνω μια εξαίρεση, νομίζω ότι βλέπω άλλον παίκτη και όχι τον Μαντζούκα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημά του του στα φιλικά. Δεν το περίμενα. Κανείς δεν το περίμενε. Βέβαια εάν το περίμενε εκείνος και το πίστευε, στους υπόλοιπους φτάνει και περισσεύει. Πολλά μπράβο στον Λευτέρη γιατί δίπλα στον Ζοτς μπορεί να εκτοξεύσει το παιχνίδι του χάρη στην δουλειά. Αυτή και αν θα είναι εσωτερική μεταγραφή μετά…

Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που παραμένει αήττητος στα φιλικά και έχοντας κερδίσει και δύο ομάδες της Euroleague. Είπαμε. Αρχή είναι ακόμα. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.