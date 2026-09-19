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Σάββατο (19/09) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 13:45 (ΕΡΤ2 Σπορ), με την ΑΕΚ να αναμετριέται με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ στις 14:30 (Nova Sports Premier League) η Τότεναμ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα και την ίδια ώρα η Μίλγουολ την Γουέστ Χαμ (Magenta Sport 3).

Αργότερα, η Οσασούνα θα υποδεχθεί την Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Magenta Sport 4), η Μπολόνια την Τορίνο (16:00, Magenta Sport 1), η Ουντινέζε την Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 2), η Αναγέννηση Καρδίτσας τον Πανιώνιο (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), η Γκλάντμπαχ τη Μάιντς (16:30, Novasports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Φράιμπουργκ (16:30, Novasports 3), το Αμβούργο την Κολωνία (16:30, Novasports 2) και η Βέρντερ Βρέμης την Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports Extra 2).

Στις 17:00 (Novasports Premier League) η Μπράιτον του Κωστούλα θα αναμετρηθεί με την Άρσεναλ του Τζόλη και την ίδια ώρα η Νιούκαστλ με την Χαλ του Τζολάκη (Novasports Start) και η Έβερτον με την Ίπσουιτς (Nova Sports News).

Στις 17:15 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλαβές (Magenta Sport 4), στις 19:00 η Ρόμα την Ίντερ (Magenta Sport 1), o Ατρόμητος την Κηφισιά (Novasports 2), ενώ στις 19:30 η Νότιγχαμ Φόρεστ την Κόβεντρι (Novasports Premier League), ο Άρης τον Ηρακλή (Novasports Prime), η Στουτγκάρδη τη Ντόρτμουντ (Novasports 3) και η Θέλτα την Σανταντέρ (Magenta Sport 3).

Τέλος στις 21:45 η Βενέτσια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Λάτσιο του Μανδά (Magenta Sport 1), στις 22:00 η Σεβίλλη με την Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3) και στις 22:30 η Σπόρτινγκ με την Αρούκα (Magenta Sport 2).

Αναφορικά με το μπάσκετ στις 17:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας της Μπουργκ με την Παρτίζαν (ΣΚΑΙ) και εκείνος της Φενέρμπαχτσε με τη Ντουμπάϊ BC (Novasports 4), ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναικού με τον ΠΑΟΚ (ΣΚΑΙ) και του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

Οι μεταδόσεις της ημέρας