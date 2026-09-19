Λεσόρ: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, αλλά αν φύγω θα ήθελα να είμαι στην Παρτίζαν»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στο «Mozzart Sport» για την επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον δεσμό του με την Παρτίζαν.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, από την εποχή που συνεργάζονταν στην Παρτίζαν και πλέον οι δυο τους συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά στον Παναθηναϊκό.

Με αφορμή την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πράσινων» στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Λεσόρ μίλησε στο «Mozzart Sport» για τη νέα σελίδα της συνεργασίας τους, τον ρόλο και τη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού, αλλά και για τη σχέση που εξακολουθεί να τον συνδέει με την Παρτίζαν και τους φιλάθλους της.

Αναλυτικά

Για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που βρίσκεται ξανά εδώ. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία που έχει σε αυτόν τον σύλλογο. Είχα την τύχη να παίξω υπό τις οδηγίες του σε δύο ομάδες στις οποίες άφησε το αποτύπωμά του. Ελπίζω να μπορέσω να τον βοηθήσω ώστε αυτό το αποτύπωμα να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Όταν παίζεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι κάτι που, θα έλεγα, μένει μαζί σου για πάντα. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης που έχει δουλέψει μαζί του και ήθελε πραγματικά να μάθει από εκείνον, κρατάει κάτι που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή».

Για το κοινό τους παρελθόν στην Παρτίζαν: «Το γεγονός ότι παίζω ξανά υπό τις οδηγίες του σημαίνει ότι βλέπω εδώ πολλά πράγματα από αυτά που κάναμε στην Παρτίζαν. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά προφανώς μπορώ να τον βοηθήσω να μεταφέρω το μήνυμά του και να εξηγήσω στους άλλους παίκτες τη φιλοσοφία του, το πώς θέλει να παίζουμε και πώς θέλει να είναι η επίθεσή μας. Στο τέλος της ημέρας, οι παίκτες είναι διαφορετικοί, αλλά πιστεύω ότι η φιλοσοφία του και το μπάσκετ που θέλει να παίξει παραμένουν ίδια».

Για τις προβλέψεις που κατατάσσουν τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή: «Δεν ασχολούμαι με αυτά από την πρώτη χρονιά που κατακτήσαμε την EuroLeague, όταν κάθε χρόνο μας έβαζαν στην πρώτη θέση. Και τη μοναδική χρονιά που κατακτήσαμε την EuroLeague, ήμασταν πρώτοι στις προβλέψεις. Γι' αυτό και δεν σημαίνουν πολλά για εμένα αυτές οι κατατάξεις. Η πραγματικότητα είναι αυτό που συμβαίνει στο παρκέ όταν παίζεις έναν αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς λόγια».

Για το δέσιμό του με την Παρτίζαν: «Είναι ένας δεσμός. Ο δεσμός που έχω με τους ανθρώπους εκεί είναι άρρηκτος. Και δεν μιλάω μόνο για τους φιλάθλους, αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήμουν εκεί, όμως ακόμη και τώρα, όταν βλέπω κάποια πρόσωπα, αμέσως χαμογελάω. Είναι μέρη που θα βρίσκονται για πάντα στην καρδιά μου. Όπως με αγαπούν εκείνοι, έτσι τους αγαπώ κι εγώ. Κάθε φορά που πηγαίνω εκεί, ανατριχιάζω. Όποτε έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω παιχνίδι της, το κάνω. Και κάθε φορά που μπορώ να τους δείξω την αγάπη μου, το κάνω. Όπως είπα, είναι ένα μέρος που θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μου».

Για μία πιθανή επιστροφή: «Ελπίζω ότι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας μπορεί να ξανασυναντηθούν. Είμαι χαρούμενος εδώ στον Παναθηναϊκό και θέλω να μείνω εδώ όσο περισσότερο γίνεται. Όμως, αν δεν είμαι εδώ, η Παρτίζαν είναι ένα από τα μέρη στα οποία θα ήθελα να βρίσκομαι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά για εμένα είναι πάντα χαρά να πηγαίνω εκεί, να δείχνω την αγάπη μου στους φιλάθλους και να τους στηρίζω ξανά».

Για τους πρώην συμπαίκτες του: «Όπως είπα, υπάρχουν πολλά παιδιά που πλέον δεν βρίσκονται εκεί, αλλά με τους παίκτες με τους οποίους έπαιξα μαζί, ναι, μιλάμε πάντα. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Γιαμ».

Για το σουτ του Μαντάρ: «Ναι, το είδα. Γι' αυτό και τον πήρα τηλέφωνο. Μιλάω πολύ με τον KP και τον Ζακ. Ο Πάπι βρίσκεται στην Ελλάδα, οπότε μιλάω κάποιες φορές και μαζί του. Είμαι σε επαφή με τους περισσότερους από τους παίκτες που ήταν τότε στην Παρτίζαν. Όπως είπα, έχουμε έναν δεσμό που θα κρατήσει για πάντα. Η εμπειρία που ζήσαμε εκεί, ο ενάμισης χρόνος που περάσαμε μαζί, είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή»,.