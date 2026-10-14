Κούβαρης στο «Gazz Floor by Novibet»: «Ο Ομπράντοβιτς στοχεύει η ομάδα του να είναι φορμαρισμένη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά»

Ο Γιώργος Κούβαρης παρέθεσε στο «Gazz Floor by Novibet» το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τον στόχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πότε θέλει ο Σέρβος προπονητής να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός; Αν και οι «πράσινοι» παρουσιάζουν εξαιρετικό πρόσωπο παίζοντας άμυνα που... τσακίζει κόκκαλα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των προσδοκιών του.

Ο Παναθηναϊκός διανύει πολύ καλή περίοδο, δείχνει φορμαρισμένος αλλά όπως ανέφερε ο ρεπότερ του Gazzetta στα θέμα του Παναθηναϊκου, Γιώργος Κούβαρης, στόχος του Ζοτς είναι να πιάσει η ομάδα του μάξιμουμ της απόδοσής της μετά τον Φεβρουάριο, όταν και θα μπει στην τελική ευθεία της σεζόν.

Επιπλέον παρέθεσε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μετά το «διπλό» στο Βελιγράδι, το παιχνίδι που έρχεται με την Χάποελ, τις πεντάδες που έκαναν την διαφορά, την κομβική παρουσία του Μουστάφα Φαλ, όπως επίσης και τα... ρεκόρ που ήδη κυνηγάει.