Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε video με δηλώσεις του Μπράνκου Μπάντιο τόσο για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν όσο και για την ερχόμενη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15).

Ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε σε video που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφορικά με το νικηφόρο ματς κόντρα στην Παρτίζαν αλλά και για την ερχόμενη αγωνιστική απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) του Δημήτρη Ιτούδη για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ του Τριφυλλιού στάθηκε στην άμυνα, που κερδίζει αγώνες, στα περιθώρια εξέλιξης και τις δυνατότητες της ομάδας του αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι των Πρασίνων στο «T-Center».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπάντιο:

Για τη νίκη:

«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι αμυντικά από την ομάδα και το πιο σημαντικό είναι ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά θα έλεγα πάνω κάτω. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε».

Για το τι τον βοηθά να ανταποκρίνεται στις δύσκολες στιγμές:

«Νομίζω ότι όλοι στην ομάδα μπορούν να είναι καθοριστικοί. Όλοι μπορούν να σκοράρουν, να βγάλουν άμυνες. Όπως λέω, αυτή η ομάδα έχει μεγάλη ευελιξία, οπότε το να έχουμε αυτές τις επιλογές είναι πολύ καλό. Θα πω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι».

Για το πόσο σημαντική είναι η άμυνα:

«Η άμυνα κερδίζει τα παιχνίδια, 100%. Και νομίζω ότι προσπαθούμε να το δείξουμε αυτό στο γήπεδο ως ομάδα. Πιστεύω ότι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για το ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Όπως πάντα, οι οπαδοί θα φέρουν ενέργεια, θα δημιουργήσουν τρομερή ατμόσφαιρα στην έδρα μας και θα βγούμε στο γήπεδο για να εκπροσωπήσουμε την ομάδα μας».