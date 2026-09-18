Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η μέρα και ώρα του τελικού
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε. Οι πρωταθλητές Ευρώπης κέρδισαν με 92-90 και πήρανε το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague.
Για να μπορέσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» πέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι BC με και έτσι θα έχουμε μια επανάληψη, του τελικού της EuroLeague στην Αθήνα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν.
Ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί το Σάββατο (19/09) στις 21:00.
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