Δείτε τα όσα έκανε ο Τόμας Γουόκαπ στο ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC στον ημιτελικό του Super Cup στη Euroleague κόντρα στη Ρεάλ.

Με διαφορετικά χρώματα αγωνίζεται ο Τόμας Γουόκαπ τη φετινή σεζόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που κατέκτησε πέρυσι Euroleague και πρωτάθλημα Ελλάδος με τους Πειραιώτες, παίζει πια στην Ντουμπάι BC στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο έμπειρος περιφερειακός έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα από τα Εμιράτα κόντρα στη Ρεάλ και πάτησε παρκέ για 20:28 λεπτά στην ήττα της Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ (η 1 ασίστ στα 37 δευτερόλεπτα για το τέλος στον Οκόμπο στον αιφνιδιασμό για το +3 της ομάδας του), 1 κλέψιμο, αλλά και +6 στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε 1/3 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ δεν επιχείρησε δίποντο. Θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στην κανονική διάρκεια, αλλά αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία at the buzzer.

Κομβικός στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα σε... άλλες πολιτείες προσπαθώντας να γίνει πολύτιμος και για τον Τσάβι Πασκουάλ.