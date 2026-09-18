Η Ρεάλ Μαδρίτης με εξαιρετική επίδοση στην παράταση, κέρδισε την Ντουμπάι BC με 98-95 και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Πολύ σκληρή για να «πεθάνει» η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» μπορεί να βρισκόταν πίσω στο σκορ από τη Ντουμπάι BC με 16 πόντους, έκανε τη μεγάλη ανατροπή και στην παράταση κέρδισε με 98-95 και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Εντι Ταβάρες (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη) και Χάιμε Πραντίγια (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ντουμπάι BC είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 5-0, με τον Οκέκε να απαντάει με δίποντο (5-2) στο 07:38. Με ένα σερί 8-0, στο 04:50, η ομάδα των ΗΑΕ, είχε φτάσει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (16-4). Ο Ντεκ είχε μειώσει σε 26-18 στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως χάρη σε βολή του Γουόκαπ, η Ντουμπάι είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 27-18.

Ο Γιάντουνεν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με την ομάδα του Πασκουάλ να απαντάει με ένα εντυπωσιακό 9-0 από το 09:27 (Σενγκέλια) μέχρι το 07:19 (Μιντζ) για το υπέρ της 36-20. Με δίποντο του Καμπενγκέλε στο 03:05, η Ντουμπάι ήταν μπροστά με 43-28, ωστόσο με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 43-42, το οποίο ήταν και τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Οκόμπο είχε πετύχει τους πρώτους τέσσερις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου (47-42), με τον Λουαού-Καμπαρό να απαντάει με δύο βολές. Ο ίδιος παίκτης, είχε κάνει το 49-49 στο 06:56, ενώ στο 06:35 με βολές του Μαλεντόν, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (51-50). Η «βασίλισσα» στο τέλος τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 64-63, χάρης σε δίποντο του Φελίζ.

Ο Ταβάρες είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με την Ντουμπάι να απαντάει με δύο δίποντα για το υπέρ της 67-66 στο 07:11. Με δύο τρίποντα του Πραντίγια, η Ρεάλ είχε κάνει το 72-67, με την ομάδα του Πασκουάλ να ισοφαρίζει (72-72) στο 05:26 μετά από τρίποντο του Αντερσον και δίποντο του Μπλόσομγκεϊμ. Το παιχνίδι είχε πάρει άγρια ομορφιά, η Ντουμπάι BC ήταν μπροστά με 88-85 στα 00:39, όμως με τρίποντο ο Λουαού-Καμπαρό, είχε στείλει το ματς στην παράταση.

Η Ρεάλ με έχει σερί 8-0 στην παράταση είχε κάνει το 96-88, με την Ντουμπάι να μειώνει σε 95-96. Η «βασίλισσα» διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 98-95.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 (κ.δ.), 95-98

MVP ΗΤΑΝ Ο...Εντι Ταβάρες (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Έλι Οκόμπο με 24 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 4/7 τρίποντα του Καμπαρό.

DUBAI BASKETBALL FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: PASCUAL, XAVI MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 OKOBO, ELIE 35:16 24 10/16 62.5% 7/11 63.6% 3/5 60% 1/2 50% 0 1 1 3 3 4 1 0 -10 19 1 ANDERSON, JUSTIN 12:30 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 -4 3 3 BACON, DWAYNE 28:36 19 5/10 50% 4/6 66.7% 1/4 25% 8/8 100% 0 1 1 4 1 3 0 0 -1 21 4 BLOSSOMGAME, JARON 19:57 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 2 0 0 -3 5 6 MINTZ, DAVION 11:20 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 +9 5 8 BERTANS, DAVIS 04:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 17 KABENGELE, MFIONDU 23:19 10 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 0 4 3 1 1 +1 6 21 DIAKITE, MAMADI 16:36 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 3 2 1 0 +3 1 23 SHENGELIA, TORNIKE 25:05 11 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 8/8 100% 1 4 5 1 2 1 2 0 0 19 25 WRIGHT IV, MCKINLEY 22:36 12 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66.7% 4/4 100% 0 0 0 2 2 2 1 0 +3 11 30 PETRUSEV, FILIP 04:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1 44 WALKUP, THOMAS 20:28 4 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 0 1 1 3 3 0 1 0 -8 6 Team 3 5 8 0 TOTALS 225:00 95 30/59 50.8% 18/33 54.5% 12/26 46.2% 23/26 88.5% 5 20 25 16 21 17 8 2 – 104