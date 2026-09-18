Πολύ σκληρή για να «πεθάνει» η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» μπορεί να βρισκόταν πίσω στο σκορ από τη Ντουμπάι BC με 16 πόντους, έκανε τη μεγάλη ανατροπή και στην παράταση κέρδισε με 98-95 και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Εντι Ταβάρες (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη) και Χάιμε Πραντίγια (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).
Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς
Η Ντουμπάι BC είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 5-0, με τον Οκέκε να απαντάει με δίποντο (5-2) στο 07:38. Με ένα σερί 8-0, στο 04:50, η ομάδα των ΗΑΕ, είχε φτάσει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (16-4). Ο Ντεκ είχε μειώσει σε 26-18 στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως χάρη σε βολή του Γουόκαπ, η Ντουμπάι είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 27-18.
Ο Γιάντουνεν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με την ομάδα του Πασκουάλ να απαντάει με ένα εντυπωσιακό 9-0 από το 09:27 (Σενγκέλια) μέχρι το 07:19 (Μιντζ) για το υπέρ της 36-20. Με δίποντο του Καμπενγκέλε στο 03:05, η Ντουμπάι ήταν μπροστά με 43-28, ωστόσο με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 43-42, το οποίο ήταν και τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο.
Ο Οκόμπο είχε πετύχει τους πρώτους τέσσερις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου (47-42), με τον Λουαού-Καμπαρό να απαντάει με δύο βολές. Ο ίδιος παίκτης, είχε κάνει το 49-49 στο 06:56, ενώ στο 06:35 με βολές του Μαλεντόν, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (51-50). Η «βασίλισσα» στο τέλος τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 64-63, χάρης σε δίποντο του Φελίζ.
Ο Ταβάρες είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με την Ντουμπάι να απαντάει με δύο δίποντα για το υπέρ της 67-66 στο 07:11. Με δύο τρίποντα του Πραντίγια, η Ρεάλ είχε κάνει το 72-67, με την ομάδα του Πασκουάλ να ισοφαρίζει (72-72) στο 05:26 μετά από τρίποντο του Αντερσον και δίποντο του Μπλόσομγκεϊμ. Το παιχνίδι είχε πάρει άγρια ομορφιά, η Ντουμπάι BC ήταν μπροστά με 88-85 στα 00:39, όμως με τρίποντο ο Λουαού-Καμπαρό, είχε στείλει το ματς στην παράταση.
Η Ρεάλ με έχει σερί 8-0 στην παράταση είχε κάνει το 96-88, με την Ντουμπάι να μειώνει σε 95-96. Η «βασίλισσα» διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 98-95.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 (κ.δ.), 95-98
MVP ΗΤΑΝ Ο...Εντι Ταβάρες (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Έλι Οκόμπο με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 4/7 τρίποντα του Καμπαρό.
|DUBAI BASKETBALL
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: PASCUAL, XAVI
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|OKOBO, ELIE
|35:16
|24
|10/16
|62.5%
|7/11
|63.6%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|-10
|19
|1
|ANDERSON, JUSTIN
|12:30
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-4
|3
|3
|BACON, DWAYNE
|28:36
|19
|5/10
|50%
|4/6
|66.7%
|1/4
|25%
|8/8
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|3
|0
|0
|-1
|21
|4
|BLOSSOMGAME, JARON
|19:57
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|-3
|5
|6
|MINTZ, DAVION
|11:20
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|+9
|5
|8
|BERTANS, DAVIS
|04:30
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-1
|17
|KABENGELE, MFIONDU
|23:19
|10
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|4
|3
|1
|1
|+1
|6
|21
|DIAKITE, MAMADI
|16:36
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|1
|0
|+3
|1
|23
|SHENGELIA, TORNIKE
|25:05
|11
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|8/8
|100%
|1
|4
|5
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|19
|25
|WRIGHT IV, MCKINLEY
|22:36
|12
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|+3
|11
|30
|PETRUSEV, FILIP
|04:47
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|1
|44
|WALKUP, THOMAS
|20:28
|4
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|3
|3
|0
|1
|0
|-8
|6
|Team
|3
|5
|8
|0
|TOTALS
|225:00
|95
|30/59
|50.8%
|18/33
|54.5%
|12/26
|46.2%
|23/26
|88.5%
|5
|20
|25
|16
|21
|17
|8
|2
|–
|104
|REAL MADRID
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|OTHER
|Coach: MARTINEZ, PEDRO
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|BLKA
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|SHULGA, MAKSYM
|05:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|-4
|-4
|3
|LUWAWU-CABARROT, TIMOTHE
|27:52
|20
|6/13
|46.2%
|2/6
|33.3%
|4/7
|57.1%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|6
|1
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|17
|4
|PRADILLA, JAIME
|23:49
|13
|4/6
|66.7%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|3
|4
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|+15
|21
|6
|ABALDE, ALBERTO
|15:31
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|0
|-2
|2
|7
|CAMPAZZO, FACUNDO
|32:45
|5
|1/8
|12.5%
|0/4
|0%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|3
|6
|+13
|5
|8
|OKEKE, CHUMA
|09:24
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-4
|0
|12
|MALEDON, THEO
|12:04
|4
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|4/6
|66.7%
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|5
|-8
|0
|14
|DECK, GABRIEL
|20:21
|15
|4/6
|66.7%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|5/6
|83.3%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|-2
|18
|20
|JANTUNEN, MIKAEL
|17:27
|5
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|-2
|7
|22
|TAVARES, WALTER
|31:12
|20
|7/10
|70%
|7/10
|70%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|3
|4
|7
|1
|2
|4
|0
|1
|3
|3
|+8
|22
|24
|FELIZ, ANDRES
|21:55
|10
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|1
|3
|0
|0
|5
|0
|+10
|4
|33
|SARR, OLIVIER
|07:36
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-11
|1
|Team
|5
|2
|7
|0
|7
|TOTALS
|225:00
|98
|31/66
|47.0%
|18/42
|42.9%
|13/24
|54.2%
|23/26
|88.5%
|16
|22
|38
|24
|7
|22
|0
|2
|28
|23
|–
|100
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