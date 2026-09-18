Παναθηναϊκός: Η στιγμή που ο Γιαννακόπουλος υποδέχεται τον Αλαφούζο στη σουΐτα του
Ο Παναθηναϊκός και η Μπουργκ αναμετρώνται στο πλαίσιο του 8ου φιλικού τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό.
Ωστόσο, εκτός των τεσσάρων γραμμών του glass floor στο Telekom Center Athens διαδραματίστηκε μία ιστορική στιγμή με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να υποδέχεται στην προεδρική του σουΐτα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναίκός, Γιάννη Αλαφούζο δείχνοντας τις καλές σχέσεις ανάμεσα στα δύο τμήματα του συλλόγου που πρωταγωνιστούν.
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☘️ Μία ιστορική στιγμή για την Παναθηναϊκή οικογένεια, αφού ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος πήγε στο ΟΑΚΑ για να παρευρεθεί στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του ισχυρού άνδρα της μπασκετικής ομάδας#paobc… pic.twitter.com/xVQX5nIqpn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
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