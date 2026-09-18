Παναθηναϊκός: Η στιγμή που ο Γιαννακόπουλος υποδέχεται τον Αλαφούζο στη σουΐτα του

Παναθηναϊκός: Η στιγμή που ο Γιαννακόπουλος υποδέχεται τον Αλαφούζο στη σουΐτα του

Θοδωρής Σανιδάς
Παναθηναϊκός: Η στιγμή που ο Γιαννακόπουλος υποδέχεται τον Αλαφούζο στη σουΐτα του
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Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε το Gazzetta από την υποδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Γιάννη Αλαφούζο στην προεδρική σουΐτα του T-Center.

Ο Παναθηναϊκός και η Μπουργκ αναμετρώνται στο πλαίσιο του 8ου φιλικού τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό.

Ωστόσο, εκτός των τεσσάρων γραμμών του glass floor στο Telekom Center Athens διαδραματίστηκε μία ιστορική στιγμή με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να υποδέχεται στην προεδρική του σουΐτα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναίκός, Γιάννη Αλαφούζο δείχνοντας τις καλές σχέσεις ανάμεσα στα δύο τμήματα του συλλόγου που πρωταγωνιστούν.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

     

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