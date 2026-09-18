Παναθηναϊκός: Συνάντηση Γιάννη Αλαφούζου-Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΟΑΚΑ
Μία ιστορική στιγμή διαδραματίζεται αυτή την ώρα για την Παναθηναϊκή οικογένεια, αφού ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος πήγε στο ΟΑΚΑ για να παρευρεθεί στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του ισχυρού άνδρα της μπασκετικής ομάδας.
Αυτό έγινε έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην πράσινη οικογένεια. Αποτελεί στην ουσία ακόμη ένα δείγμα των εξαιρετικών σχέσεων που υπάρχει αυτή την περίοδο μεταξύ των δύο βασικότερων τμημάτων του συλλόγου.
Οι δύο άνδρες μάλιστα είχαν και κατ' ιδίαν συνάντηση στη προεδρική σουίτα που υπάρχει στο «Telecom Center Athens»
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