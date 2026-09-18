Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης: Βλέπει το ματς ο Γκάρεθ Μπέιλ
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Εκτός του Μαρσέλο, και ο Γκάρεθ Μπέιλ βρίσκεται στο Ντουμπάι, όπου παρακολουθεί την αναμέτρηση της Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Παρέλαση αστέρων στο Άμπου Ντάμπι και το Super Cup της Euroleague, καθώς εκτός του Μαρσέλο, ακόμη ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης δίνει το παρών. Ο λόγος για τον Γκάρεθ Μπέιλ, που βλέπει δια ζώσης την αναμέτρηση της Βασίλισσας με την Ντουμπάι BC, χαιρετώντας και τον πρώην συμπαίκτη του.
Too much star power to focus on. The Euroleague Basketball SuperCup is packed 😳@MarceloM12 x @GarethBale11 pic.twitter.com/8iQRs7evtK— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026
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