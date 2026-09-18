Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο Μαρσέλο στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο Μαρσέλο στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο Μαρσέλο στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι
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Ο Μαρσέλο βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της EuroLeague.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για του Super Cup της EuroLeague παρακολουθεί από το γήπεδο ο Μαρσέλο!

Ο πρώην «αστέρας» της Ρεάλ Μαδρίτης, που μεταξύ άλλων πέρασε και από την Ελλάδα για τους «ερυθρόλεκους», βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και κάθεται στα court seats, προκειμένου να δει δια ζώσης τον ημιτελικό.

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