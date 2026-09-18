Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο Μαρσέλο στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι
Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για του Super Cup της EuroLeague παρακολουθεί από το γήπεδο ο Μαρσέλο!
Ο πρώην «αστέρας» της Ρεάλ Μαδρίτης, που μεταξύ άλλων πέρασε και από την Ελλάδα για τους «ερυθρόλεκους», βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και κάθεται στα court seats, προκειμένου να δει δια ζώσης τον ημιτελικό.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
Και ο Μαρσέλο στο Άμπου Νταμπι για το Super Cup της Euroleague— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
Αποστολή: Παναγιώτης Ραμαντάνης#olympiacosbc pic.twitter.com/1X09d05uwB
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