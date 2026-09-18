Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολη δουλειά κόντρα στην Μπουργκ και πέρασε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικρατώντας με 90-69.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (19/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), στον τελικό του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για αύριο (19/009) στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.