Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολη δουλειά κόντρα στην Μπουργκ και πέρασε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικρατώντας με 90-69.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (19/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), στον τελικό του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για αύριο (19/009) στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.