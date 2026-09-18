Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 92-90: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup της EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είχε πρωταγωνιστεί τον Ντόντα Χολ, που πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε και 12 ριμπάουντ και τον Εβάν Φουρνιέ που έβαλε το τελευταίο καλάθι.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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