Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είχε πρωταγωνιστεί τον Ντόντα Χολ, που πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε και 12 ριμπάουντ και τον Εβάν Φουρνιέ που έβαλε το τελευταίο καλάθι.