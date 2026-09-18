Ολα όσα έκαναν στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε οι Μοντέρο, Εντιάι και ΜακΙντάιρ.

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Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πήρε τη νίκη με 92-90. Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague και το Σάββατο (19/09) θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Κόντρα στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους, έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους οι τρεις νέοι ξένοι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τους Γιαν Μοντέρο, Εμπάι Εντιάι και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μοντέρο, ο οποίος έχασε την τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει Φενέρ, καθώς έφτασε πιο μετά στα ΗΑΕ. Ο Δομινικανός αγωνίστηκε για 22 λεπτά και είχε 13 πόντους (4/5 βολές, 3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη.

Από την άλλη, σε ρόλο «x-factor» ήταν ο Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος ήταν κομβικός στο δεύτερο ημίχρονο για τους «ερυθρόλευκους». Στο παρκέ έμεινε για 18 λεπτά, με τον Εντιάι να έχει 9 πόντους (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Σε «χαμηλές πτήσεις» ήταν ο τρίτος της... παρέας. Ο ΜακΙντάιρ έπαιξε για 17 λεπτά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και τελείωσε το παιχνίδι με 2 πόντους (1/1 δίποντο), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.