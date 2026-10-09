Η SUNEL Arena έχει αλλάξει όψη ενόψει του ματς του Ολυμπιακού με την Εφές (21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Εφές (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και για πρώτη φορά φέτος θα παίξει στη SUNEL Arena, καθώς τα όλα τα προηγούμενα ματς σε Ελλάδα και Euroleague ήταν εκτός έδρας.

Στο γήπεδο της ΑΕΚ έχουν γίνει αρκετές αλλαγές ενόψει της μάχης των Πειραιωτών με την τουρκική ομάδα. Αρχικά έχουν αφαιρεθεί τα λάβαρα της Ένωσης από την οροφή, ενώ έχει τοποθετηθεί το έμβλημα του Ολυμπιακού στο κέντρο του παρκέ.

Επιπλέον το έμβλημα των Πειραιωτών έχει μπει και σε κάποια άλλα μέρη του γηπέδου, ενώ δεν έχει αλλάξει μια από τις εισόδους, όπου ακόμα υπάρχει η επιγραφή «Queen is here» και «το ταξίδι συνεχίζεται». Εντός της εισόδου στο γήπεδο, υπάρχουν banners με παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ δεσπόζει η αφίσα με τον Κώστα Παπανικολάου που κρατά το τρόπαιο της φετινής Euroleague. Μέχρι το απόγευμα θα έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές που αναμένονται να γίνουν, ώστε το γήπεδο να θυμίζει ένα μικρό ΣΕΦ.

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