Ο Τσέντι Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτίζαν συναντήθηκε με τον Σαρπ Άταμαν στα αποδυτήρια.

Με buzzer beater τρίποντο του Mάρκους Φόστερ, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτίζαν και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μπουργκ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens, ο Τσέντι Όσμαν συνάντησε τον γιο του Εργκίν Άταμαν, Σαρπ, με τους δύο να έχουν ένα πολύ θερμό τετ α τετ και να συζητούν για αρκετή ώρα.

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