ΠΑΟΚ: Το τετ α τετ Όσμαν με τον Σαρπ Άταμαν
Με buzzer beater τρίποντο του Mάρκους Φόστερ, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτίζαν και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μπουργκ.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens, ο Τσέντι Όσμαν συνάντησε τον γιο του Εργκίν Άταμαν, Σαρπ, με τους δύο να έχουν ένα πολύ θερμό τετ α τετ και να συζητούν για αρκετή ώρα.
Το βίντεο του Gazzetta
Τετ-α-τετ Οσμάν με Σαρπ Αταμάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν#paokbc #paobc pic.twitter.com/iKsVMmvhoi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
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