ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Τα highlights της νίκης της ομάδας του Τρινκιέρι
Με ένα μεγάλο τρίποντο του Φόστερ στη λήξη, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του "Παύλος Γιαννακόπουλος". Σε ένα ματς θρίλερ η ομάδα του Τρινκιέρι ήταν εκείνη που είπε την τελευταία λέξη και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της, αφού στον άλλο ημιτελικό παίζουν ο Παναθηναϊκός και η Μπουργκ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε τον Οσμάν σε εκπληκτική μέρα με 27 πόντους, ενώ ο Φόστερ τέλειωσε το ματς με 7 τρίποντα.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς
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