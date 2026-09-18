Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτίζαν.

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Φόστερ στη λήξη, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του "Παύλος Γιαννακόπουλος". Σε ένα ματς θρίλερ η ομάδα του Τρινκιέρι ήταν εκείνη που είπε την τελευταία λέξη και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της, αφού στον άλλο ημιτελικό παίζουν ο Παναθηναϊκός και η Μπουργκ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε τον Οσμάν σε εκπληκτική μέρα με 27 πόντους, ενώ ο Φόστερ τέλειωσε το ματς με 7 τρίποντα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς