Ο ΠΑΟΚ έκανε την καθιερωμένη πρωινή προπόνηση στη Λιθουανία λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00) για την 3η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε το καθιερωμένο πρωινό... ξεμούδιασμα ενόψει του αγώνα με τη Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00, Novasports Prime) για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, όπου το σύνολο του Τρινκέρι αποσκοπεί στην τρίτη διαδοχική νίκη στον θεσμό, μετά από αυτές κόντρα στη Μανρέσα (εντός έδρας) και την Μπόσνα (εκτός έδρας).

Ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε το shootaround και προπονήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ιταλό τεχνικό να δίνει τις τελευταίες του οδηγίες στους αθλητές. Οι ασπρόμαυροι ταξίδεψαν στη χώρα της Βαλτικής με 13 παίκτες.

Αναλυτικά η 13άδα: Μήτρου-Λονγκ, Φόστερ, Ταϊρί, Χάτζινς, Αλεξάντερ, Μουρ, Οσμάν, Καλάθης, Περσίδης, Χουγκάζ, Γκρέι, Μπαζίνας, Μοτιεγιούνας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ομορούγι, Κακλαμανάκης και Φίλλιος.