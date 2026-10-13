ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος αναμετρώνται εκτός έδρας με στόχο να συνεχίσουν στον δρόμο των ευρωπαϊκών επιτυχιών. Πού θα δείτε τους αγώνες.

Η μάχη των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον! ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος δοκιμάζονται εκτός συνόρων με μοναδικό στόχο τη νίκη, σε ματς που θα παρακολουθήσετε live από το Gazzetta.

Στην έδρα της Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00, Novasports Prime), ο Δικέφαλος του Βορρά στοχεύει στο 3/3 στο EuroCup, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι να είναι το φαβορί και να μην αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες στη σημερινή «μάχη». Στην Ιταλία, το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Βαρέζε (13/10, 21:00, Magenta Sport 4) για το Basketball Champions League αλλά πηγαίνει με κεκτημένη ταχύτητα μετά την εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ηρακλή για τη GBL.

Η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου, που ξεκίνησε νικηφόρα το ευρωπαϊκό της «όνειρο» στο FIBA Europe Cup, θα παλέψει στην έδρα της Φρίμπουργκ Ολιμπίκ (13/10, 21:00, ΣΠΟΡ FM TV) στην Ελβετία, για το 2/2 στον θεσμό. Τέλος, ο Κολοσσός Ρόδου του Άρη Λυκογιάννη, που ξεκίνησε επίσης νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην ίδια διοργάνωση, θα κοντραριστούν με την Γκέντσε (13/10, 18:00, ΣΠΟΡ FM TV), στο Αζερμπαϊτζάν, ούτως ώστε να διπλασιάσουν τις νίκες τους.