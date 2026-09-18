Γιασικεβίτσιους: «Προηγηθήκαμε 4 φορές με 10 πόντους και επέστρεφαν!»
Ο Ολυμπιακός στο τέλος έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 μετά από ματς θρίλερ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 92-90 της Φενέρ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleagueκαι θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στις φορές που προηγήθηκε η ομάδα του και τις απαντήσεις που βρήκαν οι ερυθρόλευκοι για να πάρουν το ματς.
«Ναι, είδαμε την προοπτική μπορούμε να έχουμε, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να προηγηθήκαμε τέσσερις φορές με πάνω από 10 πόντους και επέστρεφαν. Αλλά, εδώ το επίπεδο είναι Final Four και δεν μπορείς να σταματήσεις να παίζεις», ανέφερε ο Λιθουανός head coach.
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